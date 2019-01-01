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ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

السبت 23 نوفمبر 2019 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر


جنين / سما /

دخل ثلاثة أسرى من مخيم جنين وبلدة قباطية، اليوم السبت، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن  الأسير عبد الله ناجي وحش برغيش من مخيم جنين  دخل عامه الـ(18) في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة (23 عاما)، فيما دخل الأسيرين سعيد علي صالح حثناوي  عامه الـ14 وهو محكوم بالسجن لمدة (35 عاما)، والأسير أحمد طلعت أحمد نزال عامه الـ14 وهو محكوم  بالسجن لمدة (16 عاما) وهم من بلدة قباطية.

وأشار إلى أن الأسيرين أمضيا سنوات طويلة في سياسة الحرمان والعقاب التعسفي وحرمانهم من الزيارات، وحرمت سلطات الاحتلال الأسير الحثناوي من وداع والدته التي فارقت الحياة.

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