واينت: مخاوف إسرائيلية من نشر الأمم المتحدة لـ "قائمة الشركات السوداء" في المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "واينت" بأنه بعد عدة مرات من تأجيل نشر "القائمة السوداء" للشركات الإسرائيلية، التي تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية، فإن هناك مخاوف إسرائيلية بأن تقوم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليت القيام بهذه الخطوة وعدم الانتظار حتى تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وذكر الموقع أن التقديرات في إسرائيل أنه بعد نشر قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، والتي بموجبها يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي وضع علامات على منتجات المستوطنات، فإن المفوضة باشليت تدفع نحو نشر القائمة السوداء في أقرب فرصة، وأنه على ما يبدو قبل نهاية العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، فإن الكونغرس الأمريكي يدرس خطوات شديدة ضد نشر القائمة.

نواب ديموقراطيون وجمهوريون توجهوا إلى باشليت وأنهم يستمرون بممارسة ضغوطات عليها من أجل تأجيل نشر القائمة، وتوجه جزء منهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكر التقرير أن الأمريكيين يمررون إلى باشليت رسائل قاسية بموجبها أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات قاسية ضد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في حال قامت بنشر القائمة السوداء، وبالتأكيد إن قامت بإلحاق الضرر بالشركات الامريكية.

في شهر آذار/مارس الماضي أعلنت باشليت في آخر لحظة عن تأجيلها عدة أشهر نشر "القائمة السوداء"، ووفقاً لتقديرات فان ذلك كان جراء ضغوطات شديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

المفوضة باشليت أعلنت في حينه برسالة رسمية للمجلس انه بسبب التعقيدات العملية للموضوع فان الامر يتطلب دراسة إضافية قبل الاستعداد لعرض القرار امام المجلس.