  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حزب الله يشعر بجرأة كبيرة في تحركاته الميدانية تجاه إسرائيل

تقديرات اسرائيلية حزب الله قد يشن هجوما ضد "اسرائيل".. وجيش الاحتلال يسابق الزمن على طول الحدود

السبت 23 نوفمبر 2019 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات اسرائيلية حزب الله قد يشن هجوما ضد "اسرائيل".. وجيش الاحتلال يسابق الزمن على طول الحدود


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن سياسة ميدانية يتبناها حزب الله اللبناني ضد الكيان الإسرائيلي، يدل على وجود جرأة كبيرة لدى هذه الجماعة في أي مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى ان محاولات "حزب الله" لإسقاط الطائرات الإسرائيلية، كما حدث مؤخرا، "يعد سابقة خطيرة في سياسة الحزب".

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت ان القيادات الإسرائيلية تتوقع إمكانية شن "حزب الله" هجوما ضد "إسرائيل" من شأنه أن يحول ضغط الاحتجاجات في لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى حزب الله يشعر بجرأة كبيرة في تحركاته الميدانية تجاه إسرائيل في الشهر الأخيرة، وفي سابقة خطيرة، استخدم في المرة الأولى منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006، صواريخ الكورنيت قبالة جبل دوف في أوائل سبتمبر.

وذكرت الصحيفة ان جيش الاحتلال يجري سباقات مع الوقت على طول الحدود الشمالية استعداداً لهجمات متوقعة مع العدو الأول لإسرائيل الممثل في حزب الله اللبناني.

الأكثر قراءة اليوم

عبد الباري عطوان: الآن تحققت من السّر الخفي الذي حدثني به "أبوعمار"

دحلان يرد على أردوغان : عليك دفع المكافأة لطبيب نفسي بعد انهيارك

معاريف تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال ابو العطا !!

جنرال إسرائيلي: نتوقع في الحرب القادمة مئات القتلى ونحن غير مستعدين لذلك

تحركات في اللكيود للإطاحة بنتنياهو

صحيفة أمريكية: فرص نجاح "صفقة القرن" ضئيلة جدا

نائب السفير العمادي في غزة غداً لصرف المنحة القطرية

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة والسيطرة عليها

مخاوف أمنية إسرائيلية كبيرة.. واشنطن تحذر: ايران تخطط لهجوم كبير في الشرق الاوسط

غزة : العاملون في جامعة الأقصى يعلنون تعليق الدوام كلياً غدا الأحد

يديعوت : أنظروا إلى السماء .. انهم قادمون إلينا من غزة ولبنان

معاريف تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال ابو العطا !!