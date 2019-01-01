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شاهد.."لا لاستقبال القتلة".. اشتباكات بالأيدي بين مؤدين لفلسطين وجنود الاحتلال في كندا

السبت 23 نوفمبر 2019 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.."لا لاستقبال القتلة".. اشتباكات بالأيدي بين مؤدين لفلسطين وجنود الاحتلال في كندا


كندا /وكالات/

وقعت اشتباكات بالأيدي بين أعضاء منظمة الـ BDS والجمعيات المعادية لإسرائيلي من جهة وبين مجموعة من المؤيدين للجنود الاحتلال الإسرائيلي في جامعة يورك في تورنتو الكندية.

الاشتباكات بالأيدي دفعت الجامعة لاستدعاء الشرطة التي اعتقلت عدد من المتظاهرين.

وكانت منظمة الـ"BDS " نظمت مظاهرة بالتعاون مع الجمعيات المعادية لـ"إسرائيل" بهدف محاولة إلغاء استضافة الجامعة الكندية لجنود الاحتلال الإسرائيلي.

يُشار إلى أن جنود الاحتلال تم دعوتهم إلى جامعة يورك للحديث إلى الطلاب اليهود الذين أرادوا سماع أدلة على القتال في قطاع غزة.

وهتف المتظاهرون المعادون للاحتلال الإسرائيلي خلال الاحتجاجات بكلمات مثل "من النهر إلى البحر سيتم تحرير فلسطين".

وأعرب العشرات من الطلاب عن إدانتهم لاستضافة الجنود الإسرائيليين، الذين وصلوا للحديث عن تجاربهم داخل الجيش، رافعين شعارات "لا لاستقبال القتلة- لا لاستقبال جنود اسرائيل".

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