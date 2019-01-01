  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بينيت يُعيّن مستوطناً مستشاراً قانونيّاً للمستوطنات في وزارة جيش الاحتلال

السبت 23 نوفمبر 2019 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يُعيّن مستوطناً مستشاراً قانونيّاً للمستوطنات في وزارة جيش الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

كشف موقع مجلة "ماكور ريشون" الخاصة بالمستوطنين، اليوم السبت، أن نفتالي بينيت، وزير جيش الاحتلال قرر تعيين موشيه فريشت مستشاراً قانونياً للمستوطنات في وزارة جيش الاحتلال.

وبحسب موقع، فإن فريشت البالغ من العمر 38 عامًا هو من سكان مجمع مستوطنات غوش عتصيون. وعمل كضابط في فيلق الهندسة سابقاً، ودرس القانون وأصبح متخصصاً في قسم الاستشارة والتشريع، وشغل في منصب باحث في القسم القانوني للكنيست.

وكجزء من منصبه الجديد سيكون مسؤولًا عن الإدارة القانونية الخاصة بوضع المستوطنات في وزارة جيش الاحتلال، وسيكون مسؤولاً عن تقديم موافقات لتعزيز مشاريع الاستيطان، وصياغة ردود الوزارة على الالتماسات التي تقدم للمحاكم، خاصةً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

عبد الباري عطوان: الآن تحققت من السّر الخفي الذي حدثني به "أبوعمار"

دحلان يرد على أردوغان : عليك دفع المكافأة لطبيب نفسي بعد انهيارك

تحليل.. ترامب ونتنياهو.. تصرفات متشابهة في ضوء محاولات عزل الأول وسجن الثاني

معاريف تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال ابو العطا !!

جنرال إسرائيلي: نتوقع في الحرب القادمة مئات القتلى ونحن غير مستعدين لذلك

تحركات في اللكيود للإطاحة بنتنياهو

صحيفة أمريكية: فرص نجاح "صفقة القرن" ضئيلة جدا

الأخبار الرئيسية

تقديرات اسرائيلية حزب الله قد يشن هجوما ضد "اسرائيل".. وجيش الاحتلال يسابق الزمن على طول الحدود

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة والسيطرة عليها

مخاوف أمنية إسرائيلية كبيرة.. واشنطن تحذر: ايران تخطط لهجوم كبير في الشرق الاوسط

غزة : العاملون في جامعة الأقصى يعلنون تعليق الدوام كلياً غدا الأحد

يديعوت : أنظروا إلى السماء .. انهم قادمون إلينا من غزة ولبنان