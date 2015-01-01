محافظة طوباس تكرم العالم عدنان مجلي

رام الله /سما/



كرمت محافظة طوباس العالم الدكتور عدنان مجلي.

وشارك محافظ طوباس والأغوار اللواء يونس العاصي ورئيس بلدية طوباس خالد عبد الرازق ولفيف من ممثلي المؤسسات واللجان الشعبية ووجهاء العائلات في حفل تكريمي للعالم عدنان مجلي أقيم في دار البلدية لمناسبة افتتاح ميدان الشهداء في طوباس بتبرع من الدكتور مجلي.

وأعلن مجلي في الحفل عن تبرعه بإقامة مدرسة نموذجية في طوباس.

واشاد اللواء يونس العاصي بالدكتور عدنان مجلي وتبرعاته السخية في المحافظة داعيا ابناء فلسطين ممن لديهم المال في الوطن والشتات الى تقديم التبرعات لتعزيز بقاء وصمود ابناء الشعب الفلسطيني في وطنهم.

وشكر رئيس بلدية طوباس العالم مجلي على تبرعاته المتواصلة لإقامة المؤسسات العامة في طوباس داعيا كل المقتدرين من ابناء طوباس على المساهمة في تطوير المحافظة ومؤسساتها والخدمات المقدمة للجمهور.

واشاد الدكتور مجلي في كلمته بدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات عامة معتبرًا ان قرار الرئيس "يدشن مرحلة جديدة من مسيرة شعبنا وقضيتنا".

وأضاف: “فنحن في امس الحاجة الى تجديد الشرعيات الفلسطينية من خلال الانتخابات العامة، واعادة توحيد نظامنا السياسي، واحياء مؤسساتنا السيادية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي بما يكفل اعادة احياء الحياة السياسية وتمكين الاجيال الجديدة من الوصول الى مراكز صنع القرار”.

ومضى يقول: "وكلي امل ان يصعد العديد من ابناء هذه المحافظة الى المجلس التشريعي الجديد ليساهموا في وضع المنطقة واحتياجات اهلها على جدول الاعمال الحكومي".

ومضى يقول: "وتتزامن دعوة الرئيس مع تطورات سياسية بالغة الاهمية تتمثل في الاعلان الامريكي عن دعم مباشر للسياسة الاحتلالية الاستيطانية، الامر الذي يتوقع ان يتبعه قيام دولة الاحتلال بضم اجزاء واسعة من ارضنا خاصة في الاغوار التي تشكل 28 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وسلة غذاء شعبنا، وميدان التوسع الوحيد المستقبلي، وبوابة فلسطين الى العالم الخارجي، وهذا التطور يفرض على الفلسطينيين الارتقاء الى مستوى المسؤولية لمواجهة هذه السياسات بدءا من انهاء الانقسام، واعادة توحيد القوى السياسية، واجراء انتخابات نزيهة ينتج عنها شراكة وطنية عريضة وفقا لنتائج هذه الانتخابات".

ووصف الدكتور مجلي الانتخابات العامة بانها تشكل اداة نضالية هامة لانهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال. وقال: "انها تشكل الطريق الوحيد لمشاركة كل الشعب والقوى في مواجهة الاخطار والتحديات التي يفرضها الانحياز الامريكي التام للاحتلال واجراءاته على الارض، خاصة الاستيطان وتهويد القدس ، حيث يتوقع ان ينتج عنها قيادة موحدة تواصل قيادة الشعب الفلسطيني نحو انهاء الانقسام واعادة بناء النظام السياسي، وصولا الى تحقيق الحرية والاستقلال".

وقال: "لقد زرت قطاع غزة مرارا في السنوات الاخيرة، والتقيت مع المئات من ابناء شعبنا هناك، من مختلف الوان الطيف السياسي والاجتماعي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ووجدت ان هناك امكانية واقعية لانهاء الانقسام، من خلال اعتبار قطاع غزة الجزء المحرر من الوطن، ودمج مختلف القوى في منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووضع التشكيلات العسكرية في اطار جيش وطني تحت دارة القيادة السياسية المنتخبة، بما يقود لازالة الحصار عن قطاع غزة، واطلاق مشاريع التنمية الاقتصادية، وانهاء معاناة مليوني فلسطيني المستمرة منذ الانقسام. واليوم جاء قرار الرئيس محمود عباس اجراء انتخابات عامة ليشكل البداية الاكيدة لاحداث التغيير، لذلك على كل ابناء شعبنا دعم هذا القرار والذهاب به حتى النهاية".

