منتخبنا يفوز في أولى مبارياته لتصفيات آسيا للشباب دون 19 عاما

مسقط/وكالات/

فاز المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب على المنتخب العُماني، بهدف دون مقابل في تصفيات آسيا للشباب دون 19 عاما، التي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط، حيث تجري تصفيات المجموعة الاولى التي تضم منتخبات فلسطين، وعمان، وباكستان، والعراق، والكويت.

وقد قدم منتخبنا، في المباراة التي حضرها السفير الفلسطيني د. تيسير جرادات، والمستشار محمد فواقه، عرضا جيدا، واستطاع اللاعب انس الخطيب احراز هدف المباراة في الدقيقة "17" لتبقى النتيجة كما هي الى أن أطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز فلسطين.

وبهذا يكون منتخبنا قد ضمن اول ثلاث نقاط في رصيده، بانتظار اللقاء القادم الذي سيجمع فدائي الشباب مع المنتخب الباكستاني على ملعب السيب الرياضي.

وفيما يلي برنامج المباريات:

24 نوفمبر فلسطين باكستان

28 نوفمبر فلسطين العراق

30 نوفمبر فلسطين الكويت