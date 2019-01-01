نيويورك تايمز: على ترامب حل مشاكله والكف عن محاولات انقاذ نتنياهو

واشنطن/ وكالات/

دعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاهتمام بمشاكلها الداخلية والتوقف عن محاولة إنقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد والغش وخيانة الأمانة.

ورأت الصحيفة أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اعتبار المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية شرعية يمثل "محاولة يائسة لإنقاذ نتنياهو صديق ترامب وأيضًا لتوسيع القاعدة الانتخابية" للرئيس الأمريكي.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن هذا الإعلان لا يغير حقيقة أن المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية هي غير شرعية بنظر القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة أمام عملية السلام على عكس ما ادعاه بومبيو.