الاحتلال يداهم عدة منازل في بلدة قباطية

جنين / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة منازل في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل لأسرى وأسرى محررين في البلدة، وفتشتها واستجوبت ساكنيها بعد أن عاثت خرابا بمحتوياتها، عرف من أصحابها: عضو إقليم حركة "فتح" في قباطية الأسير المحرر مجد كميل، والأسير المحرر أحمد نزال.

وفي سياق متصل، دخل ثلاثة أسرى من مخيم جنين وبلدة قباطية، اليوم، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسير عبد الله ناجي وحش برغيش من مخيم جنين دخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن لمدة 23 عاما، فيما دخل الأسير سعيد علي صالح حثناوي عامه الـ14 وهو محكوم بالسجن لمدة 35 عاما، والأسير أحمد طلعت أحمد نزال عامه الـ14 وهو محكوم بالسجن لمدة 16 عاما، وهما من بلدة قباطية.