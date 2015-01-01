  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يداهم عدة منازل في بلدة قباطية

السبت 23 نوفمبر 2019 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يداهم عدة منازل في بلدة قباطية


جنين / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة منازل في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل لأسرى وأسرى محررين في البلدة، وفتشتها واستجوبت ساكنيها بعد أن عاثت خرابا بمحتوياتها، عرف من أصحابها: عضو إقليم حركة "فتح" في قباطية الأسير المحرر مجد كميل، والأسير المحرر أحمد نزال.

وفي سياق متصل، دخل ثلاثة أسرى من مخيم جنين وبلدة قباطية، اليوم، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسير عبد الله ناجي وحش برغيش من مخيم جنين دخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن لمدة 23 عاما، فيما دخل الأسير سعيد علي صالح حثناوي عامه الـ14 وهو محكوم بالسجن لمدة 35 عاما، والأسير أحمد طلعت أحمد نزال عامه الـ14 وهو محكوم بالسجن لمدة 16 عاما، وهما من بلدة قباطية.

الأكثر قراءة اليوم

تحليل.. ترامب ونتنياهو.. تصرفات متشابهة في ضوء محاولات عزل الأول وسجن الثاني

عبد الباري عطوان: الآن تحققت من السّر الخفي الذي حدثني به "أبوعمار"

"سألتزم بقرار المحكمة".. نتنياهو يتفجّر عاطفة... حشد أم استجداء؟

جنرال إسرائيلي: نتوقع في الحرب القادمة مئات القتلى ونحن غير مستعدين لذلك

الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست الدولة الوحيدة التي تشعر بالقلق إزاء شراء مصر مقاتلات "سوخوي-35"

تحركات في اللكيود للإطاحة بنتنياهو

الحكومة الفلسطينية تدعو روسيا للتنقيب عن النفط بالضفة وغزة

الأخبار الرئيسية

غزة : العاملون في جامعة الأقصى يعلنون تعليق الدوام كلياً غدا الأحد

يديعوت : أنظروا إلى السماء .. انهم قادمون إلينا من غزة ولبنان

معاريف تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال ابو العطا !!

580

دحلان يرد على أردوغان : عليك دفع المكافأة لطبيب نفسي بعد انهيارك

جاريد كوشنير

صحيفة أمريكية: فرص نجاح "صفقة القرن" ضئيلة جدا