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قاضٍ إسرائيلي متقاعد: لائحة الاتهام ضد نتنياهو مخففة ومندلبليت اكتفى بأدنى ما يمكن

السبت 23 نوفمبر 2019 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاضٍ إسرائيلي متقاعد: لائحة الاتهام ضد نتنياهو مخففة ومندلبليت اكتفى بأدنى ما يمكن


القدس المحتلة / سما /

قال القاضي المتقاعد الياهو ماتسا الذي تولى منصب نائب رئيس المحكمة العليا إن لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعتبر مخففة مقارنة مع ما يمكن أن يضاف اليها من بنود.

وأضاف في تصريحات أوردتها قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت اكتفى بأدنى ما يمكن.

وأشار ماتسا إلى أنه في ملف (4000) لم يكن أمام مندلبليت خيار سوى اتهام نتنياهو بالرشوة لأنه لو تبين أن الادعاءات صحيحة فأن الحديث يدور عن جريمة رشوى متكاملة الأركان.

ووصف ماتسا خطاب نتنياهو بعد إعلان مقاضاته بمريع وبتهجم غير مقبول على أجهزة انفاذ القانون.

ورأى نائب رئيس المحكمة العليا سابقا أن افضل شيء يستطيع نتنياهو القيام به هو الاستقالة أو التوقف عن أداء مهام منصبه لفترة مؤقتة أو ما يسمى فترة التعذر حتى انتهاء الاجراء القانوني بحقه مثلما اقترح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين.

وفيما يتعلق بإمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، قال ماتسا إن على أعضاء الكنيست البت في هذه المسألة لا سيما من الليكود. مضيفًا "إذا لم يتم إيجاد حل لهذه المسألة في الحلبة السياسية فعندها لن يكون أمام المحكمة كما يبدو خيار سوى النظر في هذه الجزئية".

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