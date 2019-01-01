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إصابة عدد من المواطنين في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

السبت 23 نوفمبر 2019 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عدد من المواطنين في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل


الخليل / سما /

أصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، في اعتداء للمستوطنين في حي تل الرميدة وشارع الشهداء، وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا قلب الخليل ومركزها التجاري باب الزاوية، وهاجموا المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة عدد من الشبان، إضافة لنشر حالة من الرعب، خاصة بين الأطفال.

وأضافت المصادر: أن المستوطنين اعتلوا سطح منزل لعائلة أبو منشار على مدخل شارع الشهداء يقطنه المواطنان أنس البايض وسامح زاهدة، بعد أن هاجموه بالحجارة والزجاجات الفارغة.

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