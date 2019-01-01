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مصر.. تأجيل الحكم في دعوى طرد السفير القطري لــ 4 يناير

السبت 23 نوفمبر 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. تأجيل الحكم في دعوى طرد السفير القطري لــ 4 يناير


القاهرة /سما/

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر يوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، ويطالب فيها بإلزام الرئيس المصري بطرد السفير القطري من البلاد.

وحددت محكمة القضاء الإداري الـ4 من يناير 2020 المقبل موعدا للنطق بالحكم.

وذكرت الدعوى أن الحكم الصادر في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، كشف عن إدانة قطر ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين في القضية، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع المصرية، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.

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