الهباش يحذر : كل ما يجرى يقربنا لتحويل الصراع لصراع ديني

رام الله / سما /

حذر قاضي قضاة فلسطين د. محمود الهباش مساء اليوم السبت ان تحويل الصراع الحالي الى صراع ديني ، وذلك تعليقا على إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين المسلمين؛ بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بما يسمونه "عيد سبت سارة".

وقال الهباش في تصريحات إذاعية، ان العدوان على المسجد الإبراهيمي يأتي في إطار العدوانية المسعورة التي تشنها سلطات الاحتلال مدعومة من العدوانية الأمريكية غير المسبوقة على شعبنا الفلسطيني.

وشدد الهباش على أنه لن يستطيع أحد فضل ما يجرى في الخليل عن ما يجرى في القدس والضفة الغربية في ظل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتشريع الاستيطان والتي تأتي في إطار تشريعات أمريكية حمقاء.

وأضاف :" هناك محاولات لجر الصراع لمربع ديني وان حدث ذلك فأنه سيشعل الأخضر واليابس في العالم بأسره ، ولا يستطيع أحد ان يلوم الشعب الفلسطيني ، لان ما يجرى استفزاز وانتهاك لأقدس المقدسات ، إضافة إلى ان القضايا الدينية تشكل عنصر شديد الحساسية لدى العقل العربي".

وأشار الهباش ان كل ما يجرى يقرب بشكل جنوني لتحويل الصراع لصراع ديني ، وان بعض المهووسين في إسرائيل والصهيونية يبدو أنهم يستعجلون ويدفعون بهذا الاتجاه المجنون وكل المؤشرات تدل على ذلك.

وقال الهباش:" نحن لا نخاف من الصراع الديني ، لأننا نقف على قواعد دينية متينة ونعول على الأمة العربية الممتدة في كل أرجاء الدنيا ، لكننا نخاف على السلام العالمي والإنسانية التي ستدفع ثمنا باهظا إذا تحول الصراع لصراع ديني".