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فتوح يطلع الحزب الاشتراكي الاسباني على الانتهاكات الإسرائيلية والأميركية للقانون الدولي

السبت 23 نوفمبر 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يطلع الحزب الاشتراكي الاسباني على الانتهاكات الإسرائيلية والأميركية للقانون الدولي


مدريد /سما/

 أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة "فتح"، عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، اليوم السبت، مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي الاسباني، على آخر الانتهاكات الإسرائيلية والأميركية للقانون الدولي وحقوق شعبنا، وضرورة الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين، كما هو مطروح في أجندتهم.

وأكد فتوح أهمية اضطلاع اسبانيا بدور فاعل في الجهود المبذولة لدعم مواقف القيادة الفلسطينية الثابتة لاسترداد حقوق شعبنا المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتم الاتفاق على تفعيل جولات تضامنية دورية من كوادر الحزب الاشتراكي الاسباني إلى فلسطين المحتلة، لرؤية فظائع الاحتلال على الأرض ونقل معاناة الشعب الفلسطيني ورسالته النضالية إلى العالم.

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