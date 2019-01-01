الدجاني يشيد بدعم جنوب افريقيا لشعبنا وقضيته العادلة

بريتوريا /سما/

أشاد سفير دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا هاشم الدجاني، بالدعم الكبير الذي تقدمه جمهورية جنوب افريقيا، لشعبنا وقضيته العادلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الدجاني، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون ناليدي باندور في مكتبها بمقر الوزارة، لتوديعها لمناسبة انتهاء فترة عمله.

ونقل الدجاني تحيات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وبحث مع الوزيرة باندور آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، تحديدا ما يتعلق بالتصريحات التى أطلقها وزير الخارجية الأميركي بخصوص شرعنة الاستيطان والمستوطنات الإسرائيلية المناقضة للقانون الدولي وقررات الأمم المتحدة، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقدمت الوزيرة باندور الشكر والتقدير للسفير الدجاني لما أنجزه خلال الأعوام الماضية في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتمنت له النجاح فى مهمته المقبلة.

وأكدت أن حرية الشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنها، بالإضافة إلى حقه في قيام دولته المستقلة، وأشارت إلى أهمية تكثيف العمل وتضافر الجهود لإظهار القضية الفلسطينية بشكل أكبر وأقوى على الصعيد الدولي.