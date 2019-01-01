"الأشغال بغزة" تسلم موقع جديد بحي الندي للبدء في إنشاء ( 111) وحدة سكنية جديدة

غزة / سما/

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان أن الوزارة قامت بتسليم موقع جديد في حي الندى شمال قطاع غزة من أجل انطلاق مشروع بناء جديد يشمل إنشاء ( 111) وحدة سكنية جديدة في الحي ضمن المنحة الإيطالية.

وقال سرحان إن العمل في الوحدات السكنية سينطلق مع بداية الشهر القادم والمشروع الجديد عبارة عن (12) عمارة سكنية تشمل المرافق والخدمات العامة وهي عبارة عن المرحلة الثانية والثالثة من المشروع.

وشكر سرحان الحكومة الإيطالية على هذه المنحة مشيرا إلى أن وزارته تبدل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة وأبناء شعبنا الفلسطيني.