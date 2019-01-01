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منخفض جوي يضرب فلسطين نهاية الأسبوع

السبت 23 نوفمبر 2019 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي يضرب فلسطين نهاية الأسبوع


رام الله / سما /

قال الراصد الجوي، ليث العلامي إن منخفضا جويا، سيضرب فلسطين نهاية الأسبوع الجاري، يصاحبه انخفاض درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الفرصة مهيأة لوصول كتلة هوائية باردة للمنطقة مرافقة لامتداد منخفض جوي.

وأضاف العلامي: "تشير الخرائط الجوية إلى أن الأجواء، ستكون حتى منتصف الأسبوع دافئة، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، نتيجة الكتلة الهوائية الدافئة القادمة من شمال أفريقيا".

وبين أن هذه الكتلة الهوائية الدافئة، ستكون في مقدمة كتلة هوائية باردة، سوف تؤثر على مناطق فلسطين، وخلال نهاية الأسبوع، وبالتحديد يومي الأربعاء والخميس".

وتابع: "سوف يطرأ انخفاض على درجات الحرارة خلال يومي الأربعاء والخميس، وتصل درجة الحرارة يوم الخميس إلى 16 درجة مئوية، وستكون هناك فرصة لهطول الأمطار".

#منخفض جوي #الطقس

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