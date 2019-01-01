  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رأفت: الجنة التنفيذية تعقد اجتماع تشاوريا لاستكمال سبل الرد امريكا

السبت 23 نوفمبر 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت في تصريحات له لإذاعة صوت فلسطين، " ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد صباح غد الاحد اجتماعا تشاوريا من اجل استكمال سبل الرد على الإعلان الامريكي الاخير اعتبار المستوطنات شرعية وقرار نتنياهو البدء بضم الاغوار تحت السيادة الإسرائيلية".

وأضاف: "ان الاجتماع سيبحث سبل استنهاض شعبنا ومن أجل تنظيم كافة الفعاليات التي ستنطلق في محافظات الوطن رفضا للإجراءات الامريكية الاخيرة بحق شعبنا".

في سياق آخر رحب رأفت بموقف أكثر من 135 عضوا في الكونغرس الاميركي بتوقيع عريضة طالبوا فيها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن اعلانه بخصوص شرعية المستوطنات.

وأشار الى ان الاعضاء الموقعين على العريضة بينوا ان هذا الاعلان من قبل وزير الخارجية يزعزع مصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين اسرائيل وفلسطين، ويلحق اضرارا بمستقبل السلام وهو انتهاك صارخ لممادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

#صالح رأفت #امريكا

الأكثر قراءة اليوم

تحليل.. ترامب ونتنياهو.. تصرفات متشابهة في ضوء محاولات عزل الأول وسجن الثاني

فساد نتنياهو ..عاصفة وتحذيرات من إشعال حرب واغتيالات سياسية

"سألتزم بقرار المحكمة".. نتنياهو يتفجّر عاطفة... حشد أم استجداء؟

الحية: جاهزون لمفاوضات ماراثونية في أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى ولكن!

لائحة الاتهام خانقة ولا تفسح مجالًا للمخاطرة.. هل انتهى عصر نتنياهو في إسرائيل؟

الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست الدولة الوحيدة التي تشعر بالقلق إزاء شراء مصر مقاتلات "سوخوي-35"

الحكومة الفلسطينية تدعو روسيا للتنقيب عن النفط بالضفة وغزة

الأخبار الرئيسية

580

دحلان يرد على أردوغان : عليك دفع المكافأة لطبيب نفسي بعد انهيارك

ماندلبليت ونتنياهو

قناة عبرية: المستشار القضائي سيجرد "نتنياهو" من وزارات عدة يشغلها

جاريد كوشنير

صحيفة أمريكية: فرص نجاح "صفقة القرن" ضئيلة جدا

حرب

جنرال إسرائيلي: نتوقع في الحرب القادمة مئات القتلى ونحن غير مستعدين لذلك

20191122105522

تحركات في اللكيود للإطاحة بنتنياهو