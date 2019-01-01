رأفت: الجنة التنفيذية تعقد اجتماع تشاوريا لاستكمال سبل الرد امريكا

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت في تصريحات له لإذاعة صوت فلسطين، " ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد صباح غد الاحد اجتماعا تشاوريا من اجل استكمال سبل الرد على الإعلان الامريكي الاخير اعتبار المستوطنات شرعية وقرار نتنياهو البدء بضم الاغوار تحت السيادة الإسرائيلية".

وأضاف: "ان الاجتماع سيبحث سبل استنهاض شعبنا ومن أجل تنظيم كافة الفعاليات التي ستنطلق في محافظات الوطن رفضا للإجراءات الامريكية الاخيرة بحق شعبنا".

في سياق آخر رحب رأفت بموقف أكثر من 135 عضوا في الكونغرس الاميركي بتوقيع عريضة طالبوا فيها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن اعلانه بخصوص شرعية المستوطنات.

وأشار الى ان الاعضاء الموقعين على العريضة بينوا ان هذا الاعلان من قبل وزير الخارجية يزعزع مصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين اسرائيل وفلسطين، ويلحق اضرارا بمستقبل السلام وهو انتهاك صارخ لممادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.