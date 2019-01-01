التنمية الاجتماعية تصدر قرار بشأن المستفيدين من "شيكات الشؤون"

رام الله / سما /

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم السبت، أنّ وزارته قررت زيادة أعداد الأسر المستفيدة من منحة الشؤون الاجتماعية لهذا الشهر وكذلك زيادة القيمة المالية المصروفة لهم.

وأوضح مجدلاني أنّ هناك ألف أسرة جديدة ستستفيد من الشؤون الاجتماعية لهذا الشهر، ليصبح بذلك عدد المستفيدين ٧١ ألف أسرة بدل ٧٠ ألف،

كما ذكر وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة ستزيد من قيمة المساعدة المالية الممنوحة لجميع الأسر التي تستفيد من الشؤون.

يشار إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت أنّها ستصرف الدفعة الجديدة من قيمة الشؤون في شهر ديسبمبر/كانون الأول المقبل، دون أن تحدد تاريخًا بعينه.