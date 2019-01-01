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5 مصريين يسرقون أكثر من مليون ريال سعودي

السبت 23 نوفمبر 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 مصريين يسرقون أكثر من مليون ريال سعودي


وكالات / سما /

أعلن مصدر أمنى سعودي اليوم الجمعة القبض على 5 مصريين ارتكبوا 42 جريمة سرقة تبلغ قيمتها 1.7مليون ريال .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الجمعة، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري قوله " أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية المصرية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع".

وقال التويجري انه "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها 1.7 مليون ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية".

#مصريين #الرياض #سرقة

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