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تويتر تطلق خاصية حجب "التعليقات المسيئة"

السبت 23 نوفمبر 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر تطلق خاصية حجب "التعليقات المسيئة"


وكالات / سما /

قالت شركة تويتر إنها ستطلق على مستوى العالم خاصية تمكن المستخدم من حجب تعليقات معينة على تغريداته من أجل منح المستخدمين سيطرة أكبر على محادثاتهم على الموقع.

وهذه الخاصية التي اختبرت من قبل في الولايات المتحدة وكندا واليابان تأتي في إطار جهود تويتر لتطهير الموقع من التعليقات المسيئة وجعل منصتها للتواصل الاجتماعي أكثر ملاءمة للمستخدم.

وقالت سوزان شيا مديرة إدارة المبيعات في تويتر إن الشركة وجدت أثناء التجارب أن المستخدمين عادة ما يحجبون التعليقات "التي يرون أنها غير ذات صلة بالموضوع أو المسيئة".

وسيظل المستخدمون قادرون على رؤية التعليقات المحجوبة والتفاعل معها عن طريق الضغط على أيقونة ستظهر على التغريدة.

#تويتر #التعليقات

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