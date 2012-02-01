جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس غزة

غزة / سما /
كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول منافسات الدور التمهيدي لكأس قطاع غزة 2019-2020.
وفيما يلي جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس قطاع غزة, علما أن اللقاءات ستجري الساعة الثانية عصرا:
1- الاثنين 2-12:
- المجمع الإسلامي – الشمس على ملعب فلسطين بغزة.
- السلام – البريج على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى.
- جماعي رفح – شباب معن على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.
- شباب الزوايدة – الترابط على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.
2- الثلاثاء 3-12:
- الرضوان – المشتل على ملعب فلسطين بغزة.
- فلسطين – حطين على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.
- اتحاد دير البلح – الرباط على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.
- الأمل – المصدر على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى.