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جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس غزة

السبت 23 نوفمبر 2019 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس غزة


غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول منافسات الدور التمهيدي لكأس قطاع غزة 2019-2020.

وفيما يلي جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس قطاع غزة, علما أن اللقاءات ستجري الساعة الثانية عصرا:

1- الاثنين 2-12:

- المجمع الإسلامي – الشمس على ملعب فلسطين بغزة.

- السلام – البريج على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى.

- جماعي رفح – شباب معن على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

- شباب الزوايدة – الترابط على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

2- الثلاثاء 3-12:

- الرضوان – المشتل على ملعب فلسطين بغزة.

- فلسطين – حطين على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.

- اتحاد دير البلح – الرباط على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

- الأمل – المصدر على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى.

#الاتحاد الفلسطيني

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