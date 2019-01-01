الصداقة يتلقى خبرا سارا قبل إياب الممتازة

غزة / سما /

تلقى نادي الصداقة, دفعة معنوية كبيرة, عقب إعلان الحارس فادي جابر عودته لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة, استعدادا للظهور مع الفريق في إياب دوري الدرجة الممتازة.

وأكد جابر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أنه سيعود للمحافظات الجنوبية قريبا, بعدما فشل في مساعيه بالسفر إلى أوروبا.

ويتواجد حارس الصداقة حاليا في جمهورية مصر العربية, إذ كان يأمل أن يغادر لإحدى الدول الأوروبية هذه الفترة, لكنه أخفق في ذلك.

يشار إلى أن جابر يعدّ أحد أفضل الحراس في قطاع غزة خلال السنوات الماضية, بحسب الكثير من الاستفتاءات الرياضية.