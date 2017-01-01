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كروس يعيش موسم استثنائي مع ريال مدريد

السبت 23 نوفمبر 2019 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
كروس يعيش موسم استثنائي مع ريال مدريد


وكالات / سما /

بعد موسم سيء للغاية تعرض فيه للكثير من الانتقادات، انفجر توني كروس في الموسم الحالي مع ريال مدريد، وأسكت جميع المشككين بمستواه، وحتى الآن، يبصم على واحد من أفضل مواسمه في ملعب سانتياجو برنابيو.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية إحصائية توضح أن توني كروس عادل أفضل سجل تهديفي له بقميص ريال مدريد خلال نصف موسم فقط، وذلك عبر تسجيله 3 أهداف مع النادي، و3 أهداف أخرى مع منتخب بلاده ألمانيا.

وكان موسم 2017-2018 هو الأفضل لكروس على الصعيد التهديفي، والذي أحرز خلاله 5 أهداف مع ريال مدريد، وهدف وحيد مع منتخب الماكينات، بينما احتاج لأقل من نصف موسم ليعادل هذا الرقم في الموسم الحالي.​

وهناك أرقام عديدة تجعلنا نصنف كروس كأفضل لاعب في الفريق الملكي هذا الموسم، مثل أنه الأكثر تمريراً بالفريق بمعدل 69 تمريرة ناجحة في المباراة الواحدة، وبنسبة نجاح هي الأفضل أيضاً تبلغ 93.3%.

كما يعد كروس أفضل لاعب في الريال من حيث صناعة الفرص السانحة للتسجيل، فهو يصنع 3 فرص لزملائه في كل مباراة كمعدل عام، علماً أن هذا الرقم هو الأفضل في الدوري الإسباني وليس في ريال مدريد فقط.

ومن الأرقام المهمة الأخرى هي أن كروس ثاني أكثر لاعب في الفريق تسديداً على المرمى، حيث أطلق 22 تسديدة بين الخشبات الثلاث منذ بداية الموسم، وبالطبع هذا رقم ممتاز بالنسبة للاعب خط وسط، ويتفوق فيه على مهاجمي الفريق مثل جاريث بيل وإدين هازارد.

#توني كروس #ريال مدريد

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