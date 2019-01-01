كلوب يعلق على عودة مورينيو.. ماذا قال؟

وكالات / سما /

رحب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، الجمعة، بعودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى المسابقة من بوابة توتنهام هوتسبير، معتبرا أنه "كان بحاجة ماسة للعودة إلى التدريب".

وقال كلوب عشية مباراة فريقه أمام مضيفه كريستال بالاس في المرحلة 13 من البطولة: "أهلا بك جوزيه من جديد، عودته شيء جميل. لقد كان بحاجة ماسة للعودة"، حيث إنه لا يعمل منذ أقيل من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل نحو عام.

وأضاف: "لكن على الجانب الآخر بالطبع ماوريسيو (بوشيتينو المدرب السابق للتوتنهام) لم يعد موجودا، وهذا يوضح مدى سرعة تغير الأشياء في الوقت الحاضر. هذا ما يحدث. قبل حوالي 5 أشهر فقط التقينا في نهائي دوري أبطال أوروبا، الآن هو في عطلة، وآمل بصدق أن يستمتع بها. لقد قام بعمل رائع في توتنهام. لا أحد يشك في ذلك".

ومن جهة أخرى، قلل كلوب من أهمية الحادث الذي تعرض له مدافع الـ"ريدز" جو غوميز، خلال المشاجرة مع زميله في المنتخب الإنجليزي رحيم سترلينغ في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم استبعاد سترلينغ جناح مانشستر سيتي من صفوف المنتخب، إثر عراكه مع غوميز خلال المعسكر الاستعدادي للجولتين الأخيرتين في تصفيات كأس أوروبا 2020، في الثاني عشر من الشهر الحالي، حيث غاب عن المباراة التي اكتسح فيها الإنجليز شباك مونتينيغرو بسباعية نظيفة، ليعود للتشكيلة الأساسية في المباراة الأخيرة أمام كوسوفو الأحد ويساهم بالفوز 4-صفر، بعدما قدم اعتذاره عما بدر منه.

وقال كلوب: "(غوميز) جيد، لا بل أفضل من الجيد"، مشددا على التقليل من أهمية الحادث، رغم ظهور اللاعب وآثار الخدش لا تزال على وجهه.

وأضاف: "كان الأشخاص المسؤولون عن الوضع سريعين للغاية في إنهاء الموضوع"، لافتا إلى أن أشياء كهذه تحدث في كرة القدم.

ورأى كلوب أن مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت واتحاد اللعبة المحلي، تعاملا مع الأمر بطريقة صحيحة، و"الشيء الأكثر أهمية هو أن اللاعبين على وفاق".

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبفارق 9 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

لكن كلوب قلل من أهمية الحديث عن البطولة، وقال: "لا نفكر في السباق على اللقب. التحدي الأكبر هو مواجهة أسئلة مستمرة حول هذا الموضوع. بصرف النظر عن ذلك حتى الآن إنه موسم طبيعي، نحن نلعب بأقصى ما نستطيع، ونحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط".