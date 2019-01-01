برشلونة يوافق على بيع لاعبه في الشتاء

وكالات / سما /

وافق برشلونة الإسباني على بيع مدافعه الفرنسي جان كلير توديبو لباير ليفركوزن الألماني، خلال الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكان "البرشا" يرفض في السابق مبدأ التفريط في المدافع توديبو بشكل نهائي، متوقعا أن يكون له مستقبل كبير مع النادي.

ولكن صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن برشلونة يتطلع لتقليص قائمته، في فترة الانتقالات الشتوية، عبر السماح لثلاثة أو أربعة لاعبين بالمغادرة.

وبناء على ذلك، أعطى المدرب إيرنيستو فالفيردي موافقته على رحيل توديبو، خاصة بعد استعادة صامويل أوميتيتي للياقته، على أن يصبح رونالد أراخو خيارا رابعا في دفاع "البلوغرانا".

ويهتم أكثر من نادٍ أوروبي بضم توديبو، لكن برشلونة سيصر على إدراج شرط إعادة الشراء، في أي صفقة، بينما يعدّ باير ليفركوزن الأقرب لاقتناص اللاعب.

ووفقا لـ"سبورت"، يتطلع برشلونة لبيع توديبو مقابل 10 ملايين يورو، والاحتفاظ بخيار إعادة شرائه بسعر أعلى تقريبا.