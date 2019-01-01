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محمد صلاح يوجه رسالة لمنتخب مصر الأولمبي

السبت 23 نوفمبر 2019 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يوجه رسالة لمنتخب مصر الأولمبي


وكالات / سما /

هنأ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، الجماهير المصرية على لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتوج منتخب مصر الأولمبي بطلا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال محمد صلاح: "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة"، مضيفا: "تحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويا رب يفضلوا في الاستاد دايما".

كان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020" بتأهله إلى نهائي البطولة الأفريقية.

​وسيشارك بجانب منتخب مصر في الأولمبياد كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، الذي فاز على غانا مساء الجمعة بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

#محمد صلاح #منتخب مصر الأولمبي

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