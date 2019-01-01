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قناة عبرية: المستشار القضائي سيجرد "نتنياهو" من وزارات عدة يشغلها

السبت 23 نوفمبر 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: المستشار القضائي سيجرد "نتنياهو" من وزارات عدة يشغلها


القدس المحتلة / سما /

رجحت مصادر قضائية إسرائيلية، أن يفرض أفيحاي ماندلبليت المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت، الاستقالة من عدة وزارات لا زالت حقائبها بيده.

وبحسب قناة "مكان الإسرائيلية" الناطقة بالعربية، فإن هذا التوجه يعتبر قانونيًا في ظل وجود حكم قضائي بهذا الشأن.

وقالت المصادر إن ماندلبليت لن يتعجل في حسم أمره بشأن منع نتنياهو من الحصول على تفويض لتشكيل أي ائتلاف حكومي.

وقدم ماندلبليت الخميس، 3 لوائح اتهام ضد نتنياهو، يتهمه فيها بالتحايل وخيانة الأمانة والرشوة، وذلك لأول مرة ضد رئيس وزراء إسرائيلي لا زال في منصبه.

وطالب معارضو نتنياهو بالاستقالة فورًا، فيما خرج بنفسه مهاجمًا المحققين والهيئات القضائية، واعتبر ما يجري محاولة انقلاب ضده.

#ماندلبليت #نتنياهو #وزارات

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