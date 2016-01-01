دحلان يرد على أردوغان : عليك دفع المكافأة لطبيب نفسي بعد انهيارك

رام الله / سما /

اقترح النائب محمد دحلان بطريقة ساخرة على الرئيس التركي رجب اردوغان، ان يدفع ال 700 الف دولار، لطبيب نفسي.

وقال دحلان في تدوينة عبر الفيس بوك موجهاً حديثه للرئيس التركي :" بعد انهيار احلامك وطموحاتك في المنطقة العربية، عليك فعل ذلك".

وكانت تركيا أعلنت يوم الجمعة أنها ستمنح جائزة قدرها 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان المقيم في الإمارات العربية المتحدة.

وتتهم تركيا دحلان بأنه يعمل لحساب دولة الإمارات وبالمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لصحيفة "حرييت" إن" دحلان سيدرج في قائمة الإرهابيين المطلوبين".