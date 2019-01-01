  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يضع حجر الأساس لمستشفى رفح ويكشف عن اتصالات لتوفير الدعم

السبت 23 نوفمبر 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يضع حجر الأساس لمستشفى رفح ويكشف عن اتصالات لتوفير الدعم


رفح / سما /

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن المرحلة الأولى من بناء مستشفى رفح تصل تكلفتها من (5-7) مليون دولار، مشيرا لتلقيه وعودات من عدة دول للمساهمة في استكمال بناء المستشفى.

وقال هنية إن بناء مستشفى لرفح كان على طاولة صناع القرار في الحكومة ووزارة الصحة، وبلدية رفح، وعلى طاولة صناع القرار في الحركة، والهيئات الوطنية العامة.

وأضاف: "أعد أهلنا في رفح ألا ندخر جهدا في الاتصال بالجميع لتوفير ما أمكننا لاستكمال هذا الصرح على أرض رفح".

وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى وستعقبها مراحل، "حيث سيغطي مستشفى رفح هذه المنطقة، وآمل أن يكتمل هذا البناء على أعلى الدرجات بما يليق بأهل رفح".

وتابع هنية أن قيادة "حماس" خاطبت قطر وتركيا للمساهمة في حل الأزمات الصحية والإنسانية في قطاع غزة وتلقت وعودات بذلك.

وتوجه بالتحية إلى أهل رفح، مهنئا اياهم على بداية تحقيق هذا الحلم، والسير في تنفيذ هذا المرفق الذي كان محط عناية واهتمام الجميع.

وجاءت كلمة هنية في مكان افتتاح المستشفى، حيث تم وضع حجر الأساس، بحضور وجهاء رفح وكوادر وزارة الصحة والمجلس التشريعي.

#اسماعيل هنية #مستشفى #رفح

الأكثر قراءة اليوم

تصريح من "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

فساد نتنياهو ..عاصفة وتحذيرات من إشعال حرب واغتيالات سياسية

بالصور ...الطاهي الشهير "بوراك " يقرر الزواج من فنانة عربية

الحية: جاهزون لمفاوضات ماراثونية في أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى ولكن!

"سألتزم بقرار المحكمة".. نتنياهو يتفجّر عاطفة... حشد أم استجداء؟

صحيفة : لهذه الاسباب تم الغاء مسيرات العودة اليوم

لائحة الاتهام خانقة ولا تفسح مجالًا للمخاطرة.. هل انتهى عصر نتنياهو في إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

جاريد كوشنير

صحيفة أمريكية: فرص نجاح "صفقة القرن" ضئيلة جدا

حرب

جنرال إسرائيلي: نتوقع في الحرب القادمة مئات القتلى ونحن غير مستعدين لذلك

20191122105522

تحركات في اللكيود للإطاحة بنتنياهو

تحليل.. ترامب ونتنياهو.. تصرفات متشابهة في ضوء محاولات عزل الأول وسجن الثاني

دحلان

مجددًا.. تركيا تفتح نيرانها على دحلان وتعتزم وضعه على "اللائحة الحمراء" والتيار الاصلاحي يرد