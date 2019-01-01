هنية يضع حجر الأساس لمستشفى رفح ويكشف عن اتصالات لتوفير الدعم

رفح / سما /

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن المرحلة الأولى من بناء مستشفى رفح تصل تكلفتها من (5-7) مليون دولار، مشيرا لتلقيه وعودات من عدة دول للمساهمة في استكمال بناء المستشفى.

وقال هنية إن بناء مستشفى لرفح كان على طاولة صناع القرار في الحكومة ووزارة الصحة، وبلدية رفح، وعلى طاولة صناع القرار في الحركة، والهيئات الوطنية العامة.

وأضاف: "أعد أهلنا في رفح ألا ندخر جهدا في الاتصال بالجميع لتوفير ما أمكننا لاستكمال هذا الصرح على أرض رفح".

وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى وستعقبها مراحل، "حيث سيغطي مستشفى رفح هذه المنطقة، وآمل أن يكتمل هذا البناء على أعلى الدرجات بما يليق بأهل رفح".

وتابع هنية أن قيادة "حماس" خاطبت قطر وتركيا للمساهمة في حل الأزمات الصحية والإنسانية في قطاع غزة وتلقت وعودات بذلك.

وتوجه بالتحية إلى أهل رفح، مهنئا اياهم على بداية تحقيق هذا الحلم، والسير في تنفيذ هذا المرفق الذي كان محط عناية واهتمام الجميع.

وجاءت كلمة هنية في مكان افتتاح المستشفى، حيث تم وضع حجر الأساس، بحضور وجهاء رفح وكوادر وزارة الصحة والمجلس التشريعي.