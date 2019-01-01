قلقيلية / سما /

تمكن جهاز الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شرطة المحافظة من ضبط كمية من النقود المزورة ومواد مخدرة.

وقال الجهاز في بيان له انه وبعد عملية متابعة وتحري وتتبع واسعة وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات في محافظة قلقيلية من القبض على شخصين من محافظة جنين بتهمة الترويج لعملات مزورة والاتجار بمواد مخدرة .

وذكر بيان للعلاقات العامة في استخبارات قلقيلية انه وبناء على معلومات استخبارية وردت للاستخبارات العسكرية عن تورط اشخاص بالترويج لعملات مزورة والاتجار بمواد مخدرة تحركت قوة على الفور بالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات ، وتم القاء القبض على شخصين من محافظة جنين استقلوا سيارة من نوع هونداي اكسنت لون ابيض ، وبعد تفتيش السيارة تم ضبط مبالغ مالية قدرت بـ 130 الف شيكل مزورة اضافة الى ماكينات ومعدات خاصة بالتزوير وأجهزة كمبيوتر وبطاقات مزورة وكمية من المواد المخدرة قدرت بحوالي نصف كيلو غرام.

واضاف البيان انه تم التحفظ على المضبوطات وتحويلها والمتورطين الى جهات الاختصاص لاخذ المقتضى القانوني بحقهم .