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هيفاء وهبي ترسل إنذارا إلى أحمد السقا وأحمد عز

السبت 23 نوفمبر 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيفاء وهبي ترسل إنذارا إلى أحمد السقا وأحمد عز


وكالات / سما /

وجهت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، رسالة تحذيرية إلى كل من الفنانين المصريين، أحمد السقا وأحمد عز.

وعبر خاصية القصص القصيرة "ستوريز"، على حسابها بموقع "إنستغرام"، شاركت هيفاء وهبي تحذيرها عبر رسالة مصورة جاء فيها: "بقولك إيه يا عز أنت وسقا خافوا مني".

وجاءت رسالة هيفاء وهبي التحذيرية إلى أحمد السقا وأحمد عز، بمناسبة اقتحامها عالم "الأكشن" والمطاردات على شاشة السينما، في أحدث أفلامها السينمائية "أشباح أوروبا"، خاصة وأن كلا الممثلين من أبرز نجوم الحركة في العالم العربي.

وخضعت هيفاء وهبي لتدريبات شاقة استعدادا لدورها في فيلم "أشباح أوروبا"، الذي تنشغل بتصويره حاليا، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.

وتطل الفنانة اللبنانية في أحدث أفلامها بإطلالة جديدة، إذ تظهر شقراء في أحداثه.

وفيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي، بعد فيلمي "دكان شحاتة" للمخرج خالد يوسف و"حلاوة روح" من إخراج سامح عبد العزيز.

 
#هيفاء وهبي #أحمد السقا #أحمد عز

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