  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

حمد بن جاسم يتحدث عن "الصلح الخليجي المنتظر"

السبت 23 نوفمبر 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حمد بن جاسم يتحدث عن "الصلح الخليجي المنتظر"


وكالات / سما /

تحدث رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، عن المصالحة الخليجية، وما يتم تداوله حول "الصلح المنتظر" بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وقال بن جاسم، في سلسلة تغريدات له على صفحته عبر (تويتر): "ما يتم تداوله هذه الأيام عن الصلح المنتظر يحتاج إلى تقييم مدى الضرر من جميع الأطراف، وأن يكون هذا الحل للأزمة والحصار الذي فرض علينا، والذي أصاب المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً".

وتابع: "وأن يكون عبرة، بحيث أن لا تتكرر مثل هذه السياسات التي لم تؤدِ إلى نتيجة إلا الخلل لمجلس التعاون الخليجي، أنا مع الصلح غير المشروط، والذي يحفظ كرامة وسيادة الدول، ويجب أن يكون هناك بحث عميق من قبل أعضاء مجلس التعاون، الذي جُمد في هذا الخلاف، والمنطقة في أشد الاحتياج لمثل هذا التكتل".

وأضاف: "علماً أن هذا المجلس في آخر عشر سنوات، لم يكن فعالاً كما يطمح له شعب المجلس، ولا أريد أن أخوض في موضوع الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس، والتي تحتاج إلى سنوات من إعادة بنائها".

​يأتي ذلك، بالتزامن مع "إشارات" لم تأخذ بعد طابعاً رسمياً عن إمكانية حدوث تطورات إيجابية في الأزمة مع قطر، التي تفجرت عام 2017 وتسببت في تعكير الأجواء، بين الدوحة وعدة عواصم أبرزها الرياض والقاهرة وأبوظبي.

#قطر #الخيج #المصالحة #حمد بن جاسم

الأكثر قراءة اليوم

تصريح من "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

فساد نتنياهو ..عاصفة وتحذيرات من إشعال حرب واغتيالات سياسية

بالصور ...الطاهي الشهير "بوراك " يقرر الزواج من فنانة عربية

الحية: جاهزون لمفاوضات ماراثونية في أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى ولكن!

"سألتزم بقرار المحكمة".. نتنياهو يتفجّر عاطفة... حشد أم استجداء؟

صحيفة : لهذه الاسباب تم الغاء مسيرات العودة اليوم

لائحة الاتهام خانقة ولا تفسح مجالًا للمخاطرة.. هل انتهى عصر نتنياهو في إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

جاريد كوشنير

صحيفة أمريكية: فرص نجاح "صفقة القرن" ضئيلة جدا

حرب

جنرال إسرائيلي: نتوقع في الحرب القادمة مئات القتلى ونحن غير مستعدين لذلك

20191122105522

تحركات في اللكيود للإطاحة بنتنياهو

تحليل.. ترامب ونتنياهو.. تصرفات متشابهة في ضوء محاولات عزل الأول وسجن الثاني

دحلان

مجددًا.. تركيا تفتح نيرانها على دحلان وتعتزم وضعه على "اللائحة الحمراء" والتيار الاصلاحي يرد