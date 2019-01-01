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الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما المفتوح منذ اكثر من 60 يوماً

السبت 23 نوفمبر 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما المفتوح منذ اكثر من 60 يوماً


رام الله / سما /

يواصل الأسيران أحمد زهران ومصعب الهندي إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الاداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من 60 يوما.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، إن الأسير زهران (42 عاما) من قرية دير أبو مشعل، شمال غرب مدينة رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 63 على التوالي، فيما يواصل الهندي (29 عاما) من قرية تل جنوب غرب نابلس، إضرابه منذ 61 يوما، وتحتجزهما إدارة معتقلات الاحتلال في معتقل "نيتسان" – الرملة.

ولفت عبد ربه الى أن الأسيرين يعانيان من ضعف في بنية الجسم، وتعب شديد، ويرفضان الحصول على مدعمات، أو إجراء أيه فحوصات طبية، مشيرا الى حياتهما معرضة للخطر، وذلك نتيجة لنقص الأملاح، والسوائل في الجسم.

#اسرى #شؤون الأسرى

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