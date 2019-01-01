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احياء ذكرى الاستقلال باحتجاجات جديدة في لبنان

السبت 23 نوفمبر 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احياء ذكرى الاستقلال باحتجاجات جديدة في لبنان


بيروت / سما /

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في لبنان يوم الجمعة لإحياء ذكرى الاستقلال باحتجاجات جديدة مناهضة للحكومة.

واندلعت المظاهرات قبل خمسة أسابيع ما أدى لاستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم 29 أكتوبر تشرين الأول.

ولوح المتظاهرون بالأعلام اللبنانية واحتشدوا في ساحة الشهداء بوسط بيروت بينما صدحت الموسيقى في الأجواء حتى الليل.

وجرى نقل موكب عسكري عادة ما كان يقام قرب ساحة الشهداء إلى وزارة الدفاع. وحضر الحريري الذي لا يزال يتولى قيادة حكومة تصريف الأعمال منذ استقالته، مراسم محدودة مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وامتدت الأزمة للقطاع المالي حيث ضعف أداء الليرة اللبنانية، وشحت الدولارات وفرضت البنوك قيودا على سحب النقود.

وقال عون في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة ذكرى الاستقلال إن هذا ”ليس وقت الخطب والكلام والاحتفالات. هذا وقت العمل، العمل الجدي الدؤوب، لأننا في سباق مع الزمن“.رويترز

#الاستقلال #لبنان #بيروت

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