حماس: قيادة الاحتلال غارقة في الفساد والعنصرية

غزة / سما /

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أنّ قيادة الكيان الإسرائيلي قامت بـ"أكبر عملية فساد في التاريخ".

وأوضح الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي يوم السبت، أنّ "هذا الكيان قائم بالأساس على سرقة الأرض الفلسطينية ونهب مقدراتها، وتزوير وقائع التاريخ وتزيف الواقع. هذه القيادة غارقة في سلوك العصابات ضد شعبنا الفلسطيني".

وشدّد قاسم على أنّ "كل ممارسات الاحتلال ضد شعبنا وانتهاكه للقوانين الدولية، وتعامله العنصري مع عرب الداخل المحتل، وفساد كل منظوماتهم تؤكد كذب الصورة التي يحاول الكيان تقديمها عن نفسه".