  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: قيادة الاحتلال غارقة في الفساد والعنصرية

السبت 23 نوفمبر 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قيادة الاحتلال غارقة في الفساد والعنصرية


غزة / سما /

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أنّ قيادة الكيان الإسرائيلي قامت بـ"أكبر عملية فساد في التاريخ".

وأوضح الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي يوم السبت، أنّ "هذا الكيان قائم بالأساس على سرقة الأرض الفلسطينية ونهب مقدراتها، وتزوير وقائع التاريخ وتزيف الواقع. هذه القيادة غارقة في سلوك العصابات ضد شعبنا الفلسطيني".

وشدّد قاسم على أنّ "كل ممارسات الاحتلال ضد شعبنا وانتهاكه للقوانين الدولية، وتعامله العنصري مع عرب الداخل المحتل، وفساد كل منظوماتهم تؤكد كذب الصورة التي يحاول الكيان تقديمها عن نفسه".

#حازم قاسم #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تصريح من "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

فساد نتنياهو ..عاصفة وتحذيرات من إشعال حرب واغتيالات سياسية

بالصور ...الطاهي الشهير "بوراك " يقرر الزواج من فنانة عربية

الحية: جاهزون لمفاوضات ماراثونية في أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى ولكن!

"سألتزم بقرار المحكمة".. نتنياهو يتفجّر عاطفة... حشد أم استجداء؟

صحيفة : لهذه الاسباب تم الغاء مسيرات العودة اليوم

لائحة الاتهام خانقة ولا تفسح مجالًا للمخاطرة.. هل انتهى عصر نتنياهو في إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

جاريد كوشنير

صحيفة أمريكية: فرص نجاح "صفقة القرن" ضئيلة جدا

حرب

جنرال إسرائيلي: نتوقع في الحرب القادمة مئات القتلى ونحن غير مستعدين لذلك

20191122105522

تحركات في اللكيود للإطاحة بنتنياهو

تحليل.. ترامب ونتنياهو.. تصرفات متشابهة في ضوء محاولات عزل الأول وسجن الثاني

دحلان

مجددًا.. تركيا تفتح نيرانها على دحلان وتعتزم وضعه على "اللائحة الحمراء" والتيار الاصلاحي يرد