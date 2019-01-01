أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تصدرت عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم السبت، قبول نتنياهو بحكم المحكمة في قضايا الفساد المرفوعة ضده، بينما يطالبه "الأزرق والأبيض" بالاستقالة من كافة مناصبه.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"يديعوت احرنوت":

نتنياهو: سأقبل بقرار المحكمة

استطلاع للرأي أجرته القناة 13: 36 مقعدا للأزرق والأبيض مقابل 33 مقعدا لحزب الليكود

كوريا الشمالية: لم نحصل على شيء من الولايات المتحدة سوى الخيانة

قيادي في حماس: مستعدون للمفاوضات في الوقت المناسب حول صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

الأزرق والأبيض الى المستشار القضائي: على نتنياهو تقديم استقالته من كل مناصبه

"هآرتس":

نتنياهو يحاول التمسك بالكرسي وإعادة الأمور الى سابق عهدها

قرار المستشار القضائي قد يحل الأزمة السياسية والشلل السياسي الذي تعيشه إسرائيل

نتنياهو لن يتخلى عن كرسيه طواعية وسوف ينافس في انتخابات تمهيدية لحزب الليكود

وفد كوريا الشمالية في الأمم المتحدة: لم نحصل على أي شيء من الولايات المتحدة باستثناء الخيانة

غانتس يدعم من اجل انفاذ القانون في نتنياهو ويسعى لكسب أغلبية في الكنيست

مجهولون أضرموا النيران في المركبات وكتبوا شعارات على الجدران في أربع قرى فلسطينية

غالبية الإسرائيليين تعارض استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة

"معاريف":

في حزب الليكود يستعدون لاختيار خليفة لنتنياهو لترأس حزب الليكود

نتنياهو: سنقبل بقرار المحكمة، ونحترم دائمًا سيادة القانون

غانتس: لقد اتخذت قرارا بعدم الدخول في حكومة وحدة

أربع سلطات محلية شرعت بتسيير حافلات يوم السبت في "غوش دان"، و"جفعتايم"، و"كريات أونو"، و"رمات هشارون"، وتل أبيب-يافا.

استطلاع للرأي أجرته القناة 13: في حال أجريت الانتخابات اليوم، فسيكون الأزرق والأبيض هو أكبر حزب يحصل على 36 مقعدا، والليكود سيحصل على 33 مقعدا

"إسرائيل اليوم":

نتنياهو: محاولة انقلاب للحكم

استطلاع للقناة الإخبارية 13: 36 مقعدا "للأزرق والأبيض" و33 مقعدا لحزب الليكود