رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها استشهاد المواطن محمد سالم السواركة (40 عاما)، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة السواركة في دير البلح، في الرابع عشر من الشهر الجاري، والتي ارتقى خلالها 8 شهداء من العائلة ذاتها.

كما تناولت تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا وممتلكاته في أنحاء متفرقة في الضفة، إلى جانب توقيع أكثر من 135 عضوا في الكونغرس الأميركي عريضة تدعو وزير الخارجية بومبيو إلى التراجع عن قراره بشأن المستوطنات.

وفيما يلي أبرزها:

"الحياة الجديدة":

إرهاب استيطاني ضد المواطنين وممتلكاتهم

استشهاد المواطن محمد السواركة متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال العدوان الأخير على غزة

أجواء غائمة جزئيًا وباردة نسبيا اليوم وغدًا

مجزرة المركبات

135 عضوًا في الكونغرس يوقعون عريضة تدعو بومبيو للتراجع عن قراره حول المستوطنات

تحركات في الليكود للإطاحة بنتنياهو والمعارضة تطالبه بالاستقالة

الفاهوم ينقل تهاني الرئيس الى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي

فلسطين وروسيا تتفقان على خارطة تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية

أحزاب المعارضة البريطانية تتعهد بمنع تصدير السلاح لإسرائيل

سلمان: ستتم إعادة جزء من مذود السيد المسيح الى كنيسة المهد

آدم شيف: الوقائع المنسوبة الى ترمب أخطر بكثير مما فعله نيسكون

"الأيام":

المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم.. إصابات في صفوف المواطنين وإحراق وإعطاب مركبات

استشهاد أحد مصابي مجزرة عائلة السواركة متأثرًا بجروحه، وجماهير غفيرة تشيع جثمانه

القدس: مواجهات ليلية في العيسوية واعتقال شابين

عشرات الآلاف يؤدون "الجمعة" في الأقصى

المعارضة تطالب "المتهم" نتنياهو بالاستقالة وأقطاب "الليكود" واليمين يؤكدون مواصلة دعمه

135 من عضو كونغرس يدعون بومبيو للتراجع عن القرار حول المستوطنات

المتظاهرون اللبنانيون يحتفلون بعيد الاستقلال وسط أجواء حماسية متطلعين لاستقلال جديد

الديمقراطيون: الوقائع المنسوبة الى ترمب "أخطر بكثير" مما فعله نيكسون في ووترغيت

"القدس":

شهيد في غزة يرفع عدد ضحايا مجزرة عائلة السواركة الى 9 وعشرات الاصابات في العيسوية وقمع المسيرات المنددة بالاستيطان

نقوش حجرية استيطانية لتزوير تاريخ بلدة الخليل العتيقة

عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مطار القدس والخان الأحمر والنبي يعقوب وبيت صفافا

تحركات في الليكود للإطاحة بنتنياهو

50 ألف مصلٍ أمّوا المسجد الأقصى

الرئيس اللبناني يجدد دعوته المتظاهرين الى الحوار

اتفاق فلسطيني- روسي لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية

إفشال مخطط "طنطور" لمصادرة أراضي جديدة المكر

135 من أعضاء الكونغرس يوقعون عريضة تدعو بومبيو للتراجع عن قراره حول المستوطنات