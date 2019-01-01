اعتراف الجيش الأمريكي بفقدان طائرة له في ليبيا

وكالات / سما /

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم أمس الجمعة، فقدان طائرة مسيرة في أجواء ليبيا، على وقع المعارك بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الليبية.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، إن الطائرة غير المسلحة "فقدت فوق طرابلس" الخميس وأن هناك تحقيقا جاريا بشأن هذه الحادثة التي لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حولها.

وأكدت أنها تقود عمليات لطائرات بلا طيار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف".

وأشارت إلى أن "هذه العمليات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتم تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين".

ويأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت القوات الموالية لحفتر الأربعاء أنها أسقطت طائرة إيطالية بلا طيار كانت تحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد، فيما أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا عن تحطم طائرة "بريديتور" (مسيرة) على الأراضي الليبية، وأوضحت أن الطائرة كانت في مهمة لدعم عملية "البحر الآمن".