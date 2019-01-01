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الطقس: اجواء غائمة وانخفاض درجات الحرارة

السبت 23 نوفمبر 2019 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء غائمة وانخفاض درجات الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً ،ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية ،والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

#الطقس #درجات الحرارة

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