حملة مسعورة.. مستوطنون يهاجمون منازلا في الخليل

الخليل / سما /

هاجمت مجموعات من المستوطنين عدة منازل في حي واد النصارى المتاخم لمستوطنة "كريات اربع" وشارع السهلة المجاور للحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.

وقال عارف جابر الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، إن مجموعات وصفها بـ "المسعورة" من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في شارع السهلة حيث قامت بالقاء الحجارة اتجاه هذه المنازل.

وطالب جابر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في قلب الخليل، ودعا الارتباط المدني الفلسطيني للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للجم المستوطنين.

من جانبه قال الناشط جمال سعيفان، إن مجموعات أخرى من المستوطنين هاجمت المنازل في حي واد الحصين، وتدخل جنود الاحتلال ومنعوهم من الاستمرار في اعتداءهم.

وتم في وقت سابق من الليلة، نقل 8 مواطنين الى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج بعد اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب وتعرض بعضهم للرش بغاز الفلفل.

وتشهد الخليل، اقتحام آلاف المستوطنين من كافة المستوطنات في الضفة الغربية، حيث قدموا للاحتفال بعيد ما يسمى "السيدة سارة"، في محاولة منهم للرد على الفلسطينيين الذين بدأوا بدوام الصلاة في الحرم الابراهيمي وخاصة في صلاة المغرب والعشاء والفجر، حيث أدى صلاة فجر الجمعة أكثر من 8 آلاف مواط