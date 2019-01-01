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الصحة: مستوطنون يعتدون على 8 مواطنين بالخليل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: مستوطنون يعتدون على 8 مواطنين بالخليل


الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون مساء اليوم على مجموعة من المواطنين في مدينة الخليل.

وأفادت وزارة الصحة ان "الطواقم الطبية في مستشفى الخليل الحكومي تعاملت مع ٨ إصابات نتيجة الضرب من قبل المستوطنين في المنطقة الجنوبية للمدينة".

وبحسب الناشط جمال سعيفان، فقد هاجم مستوطنون محل المواطن ناصر فهد الجعبري، وحطموا زجاج واجهة المحل، وانقضوا عليه بالضرب المبرح فأصيب بجراح وكدمات في وجهه، كما اصيب شقيقيه بحالة اختناق جراء رش مادة غاز الفلفل على وجوههم من قبل المستوطنين.

وأضاف، بان سيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر وصلت الى مكان قريب وقامت بنقل الجعبري للمستشفى.

وقام جنود الاحتلال باجبار المحال التجارية القريبة من محل الجعبري في منطقة الراس و منطقة خي السلايمة و واد النصارى على اغلاق محالهم ، بعد هذا الاعتداء.

وتشهد المناطق المحيطة بالحرم الابراهيمي ومستوطنة "كريات اربع" حركة نشطة للمستوطنين الذين توافدوا بالمئات على الحرم للاحتفال بعيد ما يسمى "السيدة سارة".

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