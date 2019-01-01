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الغنوشي: القضية الفلسطينية هي البوصلة وراسخة في الوجدان والقلوب

الجمعة 22 نوفمبر 2019 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغنوشي: القضية الفلسطينية هي البوصلة وراسخة في الوجدان والقلوب


تونس /سما/

نقل سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، تهاني الرئيس محمود عباس إلى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، لمناسبة انتخاب رئاسة البرلمان وانطلاق أشغاله.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الفاهوم، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس النواب، في مقر المجلس بقصر باردو، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس سميرة الشواشي.

وأكد الغنوشي أن القضية الفلسطينية هي البوصلة، وهي القضية الأولى والوحيدة التي يجتمع حولها التونسيون دون اختلاف، وهي راسخة في الوجدان والقلوب، مضيفا أن الانتصار لهذه القضية العادلة في جميع المحافل والمناسبات هو من صميم أولويات مجلس نواب الشعب وفي صدارة اهتماماته.

وبين أن نجاح المسار الديمقراطي في تونس، بمثابة رسالة سلام إلى العالم، ومثال يُحتذى في إدارة الاختلاف والتوافق والتشارك والتداول السلمي للسلطة.

من جانبه، أعرب الفاهوم عن تقديره لمواقف تونس المشرفة، قيادة وشعبا، تجاه شعبنا وقضيته التي تعد بوابة للسلام وعنوانا للصمود، مؤّكّدا أن نجاح التجربة الديمقراطية في تونس انتصار للقضية الفلسطينية، وخطوة أخرى نحو إعلاء راية السلام والديمقراطية في المنطقة العربية والعالم.

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