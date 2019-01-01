النائب العام يبحث مع رئيسة "لجنة الاتحاد الأوروبي للجوانب المدنية" سبل تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الجمعة، مع رئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي للجوانب المدنية لإدارة الأزمات، سبل تعزيز التعاون.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام، مع وفد لجنة الاتحاد الأوروبي للجوانب المدنية لإدارة الأزمات (CivCom)، الذي ضم رئيسة اللجنة وعددا من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واستعرض النائب العام، إنجازات النيابة العامة خلال الأعوام الماضية، والتحديات التي تواجه عملها، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين الطرفين .

وقدم الشكر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الدعم الذي تقدمه، من خلال بعثة الشرطة الأوروبية، لتطوير قطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، والجهود المبذولة في رفع قدرات أعضاء النيابة العامة.

بدورهم، عبّر عدد من ممثلي الدول الأعضاء عن أهمية دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، ودورها في تحقيق العدالة وسيادة القانون .