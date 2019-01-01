  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النائب العام يبحث مع رئيسة "لجنة الاتحاد الأوروبي للجوانب المدنية" سبل تعزيز التعاون

الجمعة 22 نوفمبر 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يبحث مع رئيسة "لجنة الاتحاد الأوروبي للجوانب المدنية" سبل تعزيز التعاون


رام الله / سما /

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الجمعة، مع رئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي للجوانب المدنية لإدارة الأزمات، سبل تعزيز التعاون.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام، مع وفد لجنة الاتحاد الأوروبي للجوانب المدنية لإدارة الأزمات (CivCom)، الذي ضم رئيسة اللجنة وعددا من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واستعرض النائب العام، إنجازات النيابة العامة خلال الأعوام الماضية، والتحديات التي تواجه عملها، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين الطرفين .

وقدم الشكر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الدعم الذي تقدمه، من خلال بعثة الشرطة الأوروبية، لتطوير قطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، والجهود المبذولة في رفع قدرات أعضاء النيابة العامة.

بدورهم، عبّر عدد من ممثلي الدول الأعضاء عن أهمية دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، ودورها في تحقيق العدالة وسيادة القانون .

الأكثر قراءة اليوم

عودة يحذّر من عدوان عسكري يقوده نتنياهو التفافا على قضايا الفساد

ردا على اتهامه.. نتنياهو: هناك محاولة للقيام بانقلاب ضدي ويتهم النيابة والقضاء بالفساد التام

القدوة: لا خيارات استراتيجية أمام حماس وعليها التخلي عن حكم غزة مقابل شراكة سياسية

صحيفة: تغيير مكان القمة في الرياض خطوة كبيرة نحو إصلاح ولم شمل البيت الخليجي

مطالية باقالته فورا.. ردود فعل اسرائيلية متباينة بشأن اتهام نتنياهو

بالصور ...الطاهي الشهير "بوراك " يقرر الزواج من فنانة عربية

بايدن: سأجعل السعودية دولة منبوذة وساعاقبها حال فوزي بالرئاسة

الأخبار الرئيسية

العاهل الاردني

العاهل الاردني: لا سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من دون أمريكا.. وبديل حل الدولتين سيء لنا جميعا!

الحية

الحية: جاهزون لمفاوضات ماراثونية في أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى ولكن!

نتنياهو

لائحة الاتهام خانقة ولا تفسح مجالًا للمخاطرة.. هل انتهى عصر نتنياهو في إسرائيل؟

فساد نتنياهو ..عاصفة وتحذيرات من إشعال حرب واغتيالات سياسية

اسرى الاحتلال

تصريح من "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال