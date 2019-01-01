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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الجمعة 22 نوفمبر 2019 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر


الخليل / سما /

 أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال مواجهات ببلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقال الناشط محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر، ونصبت حاجزا عسكريا، وفتشت مركبات المواطنين وفحصت هويات ركابها، وأن مواجهات مع الشبان اندلعت في المنطقة عقب ذلك، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولج بعضهم ميدانيا من قبل طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر.

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