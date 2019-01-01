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الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست الدولة الوحيدة التي تشعر بالقلق إزاء شراء مصر مقاتلات "سوخوي-35"

الجمعة 22 نوفمبر 2019 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست الدولة الوحيدة التي تشعر بالقلق إزاء شراء مصر مقاتلات "سوخوي-35"


موسكو/ وكالات/

نشرت وكالة "تاس" الروسية تفاصيل عن بيان صدر من وزارة الخارجية الأمريكية حول تهديد مصر بالعقوبات إذا حصلت على مقاتلات "سوخوي-35" الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن البيان الذي وزعته الخارجية الأمريكية يقول فيه مسؤول رفيع المستوى إن: "الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي ناشدت مصر عدم الحصول على مقاتلات من طراز سوخوي-35 من روسيا".

وأكدت الوكالة الروسية أنه جاء في البيان: "بالطبع، هناك دول أخرى اتصلت أيضا بالقاهرة بشأن ذلك، والولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تشعر بالقلق إزاء هذه المقاتلات".

الجدير بالذكر أن البيان الأمريكي أشار إلى أن واشنطن تواصل مناقشة شراء الطائرات الروسية مع القاهرة، مضيفا أن الأمريكيين يعملون مع المصريين على هذه المسألة، مؤكدا أنه "لم نحل هذه القضية بعد".

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