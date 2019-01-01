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غزة: تشييع جثمان الشهيد السواركة بدير البلح وسط القطاع

الجمعة 22 نوفمبر 2019 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تشييع جثمان الشهيد السواركة بدير البلح وسط القطاع


غزة / سما /

 شيّع مئات المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد سالم السواركة (40 عامًا)، بعد استشهاده صباح اليوم، متأثرًا بقصف إسرائيلي استهدف عائلته في العدوان الأخير على غزة.

وأدى المشيّعون الصلاة على الشهيد السواركة في مسجد "المجاهدين" بمدينة دير البلح، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم، استشهاد السواركة متأثرًا بجراح أصيب بها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وباستشهاد السواركة، يرتفع عدد الذي ارتقوا في غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، على منزل للعائلة إلى 9، بينهم 5 أطفال وسيدتان.

ووصل عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع 35، بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

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