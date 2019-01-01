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مدارس تونس تتضامن مع فلسطين

الجمعة 22 نوفمبر 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدارس تونس تتضامن مع فلسطين


تونس /سما/

 تضامنت المدارس التونسية اليوم الجمعة، مع الشعب الفلسطيني، بإقامة وقفات احتجاجيّة ومسيرات تأييد.

ورفع طلبة المدارس في تونس العلمين التونسي والفلسطيني، وأدوا النشيد الوطني للبلدين، ووقفوا دقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.

وشارك وزير التربية والتعليم التونسي حاتم بن سالم، ورئيسا جامعة التعليم الثانوي والأساسي في الاتحاد العام التونسي للشغل، والكاتب العام للنقابة الأساسية بحلق الواد، ومديرة المعهد النموذجي بالبحيرة 2، بفعاليّات تضامنية.

وأكد بن سالم أن تونس بكل أطيافها تقف اليوم إجلالًا لنضال الشعب الفلسطيني وصموده أمام الانتهاكات الاسرائيلية، مطالبًا المجموعة الدولية بالتدخل بكل قوة وحزم لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة حرمان أطفال فلسطين من حقّهم في التعليم.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل كمال سعد إن الاتحاد يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضالاته حتى تحقيق استقلاله ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، شدد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي على أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي والاتحاد العام التونسي للشغل، جنود لنصرة فلسطين، وقناعاتنا أن قضية فلسطين هي القضية الأم، ووقفتنا اليوم لكسر الصمت الرسمي العربي الرهيب، وسنغرس في وجدان أبنائنا جيلًا بعد جيل أن فلسطين لنا طال الزمن أم قصر.

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