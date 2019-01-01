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زملط: تعهد أحزاب المعارضة البريطانية بمنع تصدير السلاح لإسرائيل تطور تاريخي

الجمعة 22 نوفمبر 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
زملط: تعهد أحزاب المعارضة البريطانية بمنع تصدير السلاح لإسرائيل تطور تاريخي


لندن /سما/

 قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط إن "إعلان حزب العمال نيته تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل لأول مرة، هو تطور تاريخي وانتصار لعدالة قضية فلسطين، ويشكل خطوة هامة تجاه توفير حماية دولية لشعبنا من الانتهاكات الصارخة واليومية لدولة الإحتلال".

وورد لأول مرة في برنامج حزب العمال في القسم الخاص بحقوق الإنسان، إنه في حال فوزه بالانتخابات ستقوم الحكومة البريطانية بتعليق بيع الأسلحة البريطانية "المستخدمة في انتهاكات حقوق الإنسان" لإسرائيل، كما وعد الحزب بإجراء مراجعة شاملة لصادرات الأسلحة البريطانية لكي لا يتم استخدامها في "استهداف المدنيين الأبرياء".

بالإضافة لذلك، أكد حزب العمال، في برنامجه الانتخابي، تعهده الاعتراف الفوري بدولة فلسطين حال فوزه في الانتخابات الشهر المقبل، وذلك على لسان زعيمه جيريمي كوربين، أمس، في العاصمة البريطانية لندن.

وفي تطور نوعي آخر، ولأول مرة، أدرج حزب الديموقراطيين الأحرار البريطاني، وهو الحزب الثالث من حيث عدد الأصوات بعد المحافظين والعمال، في برنامجه الانتخابي الذي نشر أمس، تعهدا بالاعتراف بدولة فلسطين حال فوزه في الإنتخابات البريطانية العامة.

ووصف زملط إدراج الإلتزام بالاعتراف بدولة فلسطين في البرنامج الإنتخابي لحزب الديموقراطيين الأحرار بـ"القرار التاريخي"، واعتبره تعبيرا عن نمو الدعم للقضية الفلسطينية في أوساط الرأي العام البريطاني، خاصة الطبقة الوسطى والشباب، وانعكاسا لتمسك الحزب بمبادئه القائمة على الأممية والالتزام بالقانون والنظام الدولي، وعلى مناصرة حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير.

 ووجه السفير زملط شكره لقيادة وأعضاء الحزبين على الدعم المتصاعد لقضية شعبنا العادلة، مضيفًا أن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين هو حق للشعب الفلسطيني وواجب أخلاقي وقانوني على بريطانيا، نظرا للدور التاريخي لها في فلسطين الذي ساهم في نكبة شعبنا.

ودعا زملط، كافة الأحزاب البريطانية إلى الاقتداء بهذه الخطوات وعمل ما هو حق للشعب الفلسطيني، وقال: "واجب على الأحزاب السياسية البريطانية الانحياز لحق الشعوب في الحرية والعدالة وحق تقرير المصير، والدفاع عن النظام الدولي القائم على قانون واحد للجميع."

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