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رئيس بلدية بيت لحم: سيتم إعادة جزء من مذود السيد المسيح إلى كنيسة المهد

الجمعة 22 نوفمبر 2019 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية بيت لحم: سيتم إعادة جزء من مذود السيد المسيح إلى كنيسة المهد


بيت لحم / سما /

قال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، إنه سيتم إعادة جزء من المذود الذي ولد فيه المسيح عيسى عليه السلام، من إيطاليا إلى كنيسة المهد، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف سلمان، أن ذلك يأتي عقب زيارة سيادة الرئيس محمود عباس إلى إيطاليا، وطلبه من قداسة البابا فرنسيس الأول، إعادة المذود الخشبي الموجود في كنيسة ماري ماجوري "العذراء الكبرى" الإيطالية.

وأضاف أن الفكرة الأولى كانت تتمحور حول إعادة المذود مؤقتا إلى كنيسة المهد، إلا أن البابا قرر إعادة جزء منه ليبقى فيها بشكل دائم.

وقال سلمان، إن المذود أخرج من بيت لحم قبل نحو 1000 عام، مؤكدا أنه سيتم تسليمه إلى حراسة الأراضي المقدسة "الأباء الفرنسيسكان"، ومن المرجح أن يوضع داخل كنيسة القديسة كاترينا الرعوية في احتفالية ستقام السبت المقبل.

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